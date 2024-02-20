Ограничение скорости введут на месяц на КАД в районе развязки с Московским шоссе

Ограничение скорости на целый месяц введут на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Московским шоссе. С 5 марта по 5 апреля водителям там будет разрешено разгоняться не более чем до 50 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».