Электробусы свяжут площадь Минина и Пожарского и ЖК «Цветы» в марте

Напомним, что недавно электробусы начали курсировать на маршруте Э-11 «Метро “Пролетарская” — улица Плотникова», который дублирует троллейбус № 11. Его расписание синхронизировано с графиком работы автозавода: с 05:00 до 07:30 и с 13:00 до 18:00.