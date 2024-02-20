Электробусы свяжут площадь Минина и Пожарского и ЖК «Цветы» в марте

Запуск первого электробусного маршрута в нагорной части Нижнего Новгорода запланирован на март, сообщается в группе «Развитие Нижегородской области» в соцсети «ВКонтакте».
Транспорт свяжет площадь Минина и Пожарского и ЖК «Цветы». Всего на дороги столицы Приволжья пустят 120 электробусов: 62 единицы с завода «Нижэкотранс» в Ворсме, еще 58 — от Группы ГАЗ.
Напомним, что недавно электробусы начали курсировать на маршруте Э-11 «Метро “Пролетарская” — улица Плотникова», который дублирует троллейбус № 11. Его расписание синхронизировано с графиком работы автозавода: с 05:00 до 07:30 и с 13:00 до 18:00.