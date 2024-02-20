Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Новосибирский агроном Шубина рассказала, когда лучше сеять бархатцы

Посевом можно заняться уже в марте.

Новосибирский агроном Людмила Шубина в беседе с КП-Новосибирск рассказала, когда сеять бархатцы. Несмотря на то, что цветы неприхотливы, необходимо соблюсти определенные правила при посеве.

Сеять цветы лучше всего в 20-х числах марта.

— Надо взять рассадную почву, сделать неглубокие бороздки, пролить раствором марганцовки. После этого разложить семена на расстоянии в один сантиметр, закрыть землей, накрыть пленкой. Обычно бархатцы всходят на 5−6 день, — объяснила Людмила Шубина.

После появления резных листьев необходимо провести пикировку.

Агроном отметила, что бархатцы цветут все лето и привлекают самых полезных насекомых.

флора и фауна