Новосибирский агроном Шубина рассказала, когда лучше сеять бархатцы

— Надо взять рассадную почву, сделать неглубокие бороздки, пролить раствором марганцовки. После этого разложить семена на расстоянии в один сантиметр, закрыть землей, накрыть пленкой. Обычно бархатцы всходят на 5−6 день, — объяснила Людмила Шубина.