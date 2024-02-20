Туман и до −20 градусов прогнозируются завтра в Казани

В ближайшие дни в Татарстане ожидается рост атмосферного давления, существенных осадков не предвидится. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Завтра в Казани синоптики обещают переменную облачность и гололедицу на дорогах, местами возможен туман. Ночью температура воздуха составит −15..-17 градусов, при прояснениях похолодает до −20 градусов. Днем прогнозируется от 8 до 10 градусов мороза.
В целом по республике ночью и утром 21 и 22 февраля ожидается туман. Ночные температуры составят в пределах −13..-18 градусов, при прояснениях столбики термометров понизятся до −23 градусов. Днем потеплеет до −7..-12 градусов.
В пятницу и субботу, 23 и 24 февраля, вероятность осадков в Татарстане будет небольшой. Ночью прогнозируется до −13..-18 градусов, при прояснениях — до 23 градусов ниже нуля. Днем 23 февраля воздух прогреется до −6..-11 градусов, 24 февраля — до −4..-9 градусов, следует из предварительного прогноза.