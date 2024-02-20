Туман и до −20 градусов прогнозируются завтра в Казани

В пятницу и субботу, 23 и 24 февраля, вероятность осадков в Татарстане будет небольшой. Ночью прогнозируется до −13..-18 градусов, при прояснениях — до 23 градусов ниже нуля. Днем 23 февраля воздух прогреется до −6..-11 градусов, 24 февраля — до −4..-9 градусов, следует из предварительного прогноза.