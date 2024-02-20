В Узбекистане предпримут больше усилий по защите женщин и детей от насилия

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день предпринимается недостаточно усилий по предотвращению браков между родственниками, а также браков среди несовершеннолетних. По его словам, в этом вопросе необходима просветительская политика, разъясняющая о негативных последствиях таких браков, влияющих на здоровье будущего поколения и здоровье несовершеннолетних девушек..