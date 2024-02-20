В Узбекистане предпримут больше усилий по защите женщин и детей от насилия

На совещании по развитию социальной сферы Шавкат Мирзиёев затронул тему защиты женщин и детей.
По словам президента, за последние годы в нашей стране укрепилась система гарантий прав семьи и женщин, а также защиты женщин от насилия и угнетения, однако такие случаи все же случаются.
Глава государства поручил создать отдельную систему на районном уровне для защиты женщин и детей от притеснений и насилия. Кроме того, будет создан реестр угнетенных женщин и введена комплексная система помощи.
Президент также отметил, что сегодня в каждой районной больнице имеются круглосуточные кабинеты для оказания медицинской и психологической помощи жертвам насилия. Для поддержки молодых мам, оказавшихся в трудной ситуации, была запущена услуга «Дом матери».
Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день предпринимается недостаточно усилий по предотвращению браков между родственниками, а также браков среди несовершеннолетних. По его словам, в этом вопросе необходима просветительская политика, разъясняющая о негативных последствиях таких браков, влияющих на здоровье будущего поколения и здоровье несовершеннолетних девушек..
Напомним, на совещании по развитию социальной сферы Шавкат Мирзиёев также поднял вопрос помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.