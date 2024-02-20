В Башкирии объявлен оранжевый уровень метеоопасности

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее Башгидрометцентр спрогнозировал аномально низкую среднесуточную температуру воздуха в республике — на 4−6° ниже нормы. Ожидается, что во второй декаде февраля она опустится до −20,-25°, при прояснениях местами до −29,-34°. Морозы связаны с приходом в регион холодных воздушных масс.