Сотрудники МЧС в Новосибирской области перешли на усиленный режим работы из-за морозов

В связи с установившимися на территории Новосибирской области морозами сотрудники регионального управления МЧС перешли на усиленный режим работы. Об этом во вторник, 20 февраля сообщила пресс-служба ведомства.
По данным синоптиков, аномальные холода продержатся в области до конца недели, при этом местами температура будет опускаться до −40°С. На этом фоне в связи с интенсивной работой печей и большой нагрузкой на электросети возрастает риск увеличения бытовых пожаров..
С начала года в Новосибирской области уже произошло 343 пожара в жилых домах, в результате которых погибли 27 человек, ещё 28 получили травмы.
Сотрудники спасательного ведомства активизировали профилактическую работу, особое внимание специалисты уделяют частному сектору и дачным посёлкам с круглогодичным проживанием. Вместе с работниками администраций они обходят дома и напоминают жителям о правилах пожарной безопасности.
«С начала года было проведено 171970 подворовых обходов, проинструктированы 270849 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске пожарные сняли ребёнка с крыши горящего дома.