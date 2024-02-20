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Сотрудники МЧС в Новосибирской области перешли на усиленный режим работы из-за морозов

Спасатели обходят дома в частном секторе и напоминают о правилах эксплуатации печей и электрообогревателей.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 86% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: ГУ МЧС по НСО

В связи с установившимися на территории Новосибирской области морозами сотрудники регионального управления МЧС перешли на усиленный режим работы. Об этом во вторник, 20 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

По данным синоптиков, аномальные холода продержатся в области до конца недели, при этом местами температура будет опускаться до −40°С. На этом фоне в связи с интенсивной работой печей и большой нагрузкой на электросети возрастает риск увеличения бытовых пожаров..

С начала года в Новосибирской области уже произошло 343 пожара в жилых домах, в результате которых погибли 27 человек, ещё 28 получили травмы.

Сотрудники спасательного ведомства активизировали профилактическую работу, особое внимание специалисты уделяют частному сектору и дачным посёлкам с круглогодичным проживанием. Вместе с работниками администраций они обходят дома и напоминают жителям о правилах пожарной безопасности.

«С начала года было проведено 171970 подворовых обходов, проинструктированы 270849 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске пожарные сняли ребёнка с крыши горящего дома.