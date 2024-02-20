В Воронеже к концу недели потеплеет до +3

— Изменение погоды связано с прохождением очередного циклона с юга. Он принесет с собой теплые воздушные массы. В целом оправдывается наш недавний прогноз, что до конца февраля будут чередоваться периоды небольших морозов и оттепелей, — сообщил Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.