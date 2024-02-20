В Воронеже к концу недели потеплеет до +3

Нынешний небольшой «минус» на улице в Воронеже сменится оттепелью. Об этом сообщили синоптики.
— Изменение погоды связано с прохождением очередного циклона с юга. Он принесет с собой теплые воздушные массы. В целом оправдывается наш недавний прогноз, что до конца февраля будут чередоваться периоды небольших морозов и оттепелей, — сообщил Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.
В среду, 21 февраля, ночью будет пасмурно при −6 градусах. Днем солнце не выглянет, зато потеплеет до −1.
Резко изменится погода в ночь на четверг, 22 февраля. Пойдет сильный снег при −3 градусах. Днем он будет переходить в дождь, так как температура поднимется до нуля.
В ночь на пятницу, 23 февраля, вместо юго-восточного подует южный ветер. При −2 градусах будет идти сильный мокрый снег. Днем он прекратится, вернется юго-восточный ветер. При облачной погоде столбик термометра поднимется до +2.
В субботу, 24 февраля, ночью опять подует южный ветер. Будет облачно при −1 градусе. Днем солнце по-прежнему не покажется. Температура поднимется до +3.