«Грядет последний день зимы»: Главный синоптик Петербурга рассказал, когда весна придет в город

До окончания календарной зимы осталось немного. Уже завтра, 21 февраля, в городе на Неве наступит последний день зимы. Такой вывод в своем Telegram-канале сделал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
— Завтра в Петербурге грядет последний день зимы, так как уже 22 февраля температура воздуха днем перейдет в сторону положительных значений, а все остальные дни календарной зимы температура в городе останется положительной, — уточнил синоптик.
Колесов добавил, что наступающее окончание февраля станет очень теплым. Так, днем столбик термометра покажет до +5 градусов, ночью — значения будут около 0 градусов.
Специалист напомнил, что устойчивое тепло в Северной столице часто наблюдалось в третьей декаде февраля на протяжении последнего десятилетия. Холодным этот месяц заканчивался только в 2023 году.
При этом жители Петербурга уже успели стать жертвой первой оттепели, из-за которой городские дороги сначала затопило, а после превратило в сплошной ледяной каток. Только на прошлой неделе автомобилистам пришлось рассекать водную гладь на Советском проспекте, Выборгском шоссе, а также на проспекте Луначарского. И этот список, к сожалению, далеко не окончательный. Некоторые водители попали в ДТП, например, легковушка влетела в ограждение на пересечении Планерной и Оптиков. Что же касается пешеходов, то им приходилось преодолевать на своем пути образовавшиеся глыбы льда.