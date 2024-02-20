«Грядет последний день зимы»: Главный синоптик Петербурга рассказал, когда весна придет в город

При этом жители Петербурга уже успели стать жертвой первой оттепели, из-за которой городские дороги сначала затопило, а после превратило в сплошной ледяной каток. Только на прошлой неделе автомобилистам пришлось рассекать водную гладь на Советском проспекте, Выборгском шоссе, а также на проспекте Луначарского. И этот список, к сожалению, далеко не окончательный. Некоторые водители попали в ДТП, например, легковушка влетела в ограждение на пересечении Планерной и Оптиков. Что же касается пешеходов, то им приходилось преодолевать на своем пути образовавшиеся глыбы льда.