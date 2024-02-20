В Пермском крае ушёл из жизни 100-летний герой войны Иван Казаков

Герой Великой Отечественной Войны Иван Казаков ушёл из жизни, рассказали в администрации Верещагинского городского округа.
Недавно он отметил 100-летний юбилей.
«Наш уважаемый земляк-фронтовик, герой Великой Отечественной войны Иван Семёнович Казаков, помним, гордимся, скорбим…», — говорится в группе администрации Верещагинского городского округа в соцсети.
Ивана Казаков начал свой боевой путь в августе 1942 года, когда его призвали в армию, определив в миномётные войска боевых машин «Катюша». Он принимал участие в боях на Орловско-Курской дуге, освобождал Украину, Польшу, Австрию, Чехословакию и дошёл до Берлина.
Верещанинец был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За Отвагу», «За боевые заслуги», «Ветеран труда» и другими.
Траурный митинг в память о Иване Казакове состоится 21 февраля, во Дворце досуга (ул. Железнодорожная, д. 16). Прощание начнётся в 11.30.