В Пермском крае ушёл из жизни 100-летний герой войны Иван Казаков

Ивана Казаков начал свой боевой путь в августе 1942 года, когда его призвали в армию, определив в миномётные войска боевых машин «Катюша». Он принимал участие в боях на Орловско-Курской дуге, освобождал Украину, Польшу, Австрию, Чехословакию и дошёл до Берлина.