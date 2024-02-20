«Дьявол кроется в деталях»: в мэрии прокомментировали вырубку деревьев в Центральном парке

Что это за территория, давайте вспомним, потому что дьявол кроется в деталях. Она была присоединена к Центральному парку и отделена от него дорогой по улице Дмитрия Донского. <…> Это те 20 гектаров, которые усилиями губернатора и администрации были присоединены к парку.