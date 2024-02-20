«Дьявол кроется в деталях»: в мэрии прокомментировали вырубку деревьев в Центральном парке

Вырубка на территории Центрального парка была санитарной, взамен высажены ценные породы деревьев. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова на брифинге после оперативного совещания во вторник, 20 февраля.
Что это за территория, давайте вспомним, потому что дьявол кроется в деталях. Она была присоединена к Центральному парку и отделена от него дорогой по улице Дмитрия Донского. <…> Это те 20 гектаров, которые усилиями губернатора и администрации были присоединены к парку.
По словам главы администрации, контракт на компенсационное озеленение заключён в сентябре. Возраст саженцев — не менее 12 лет. В парке появились буки обычные и красные, дубы, в том числе пирамидальные, берёзы, клёны остролистые, боярышники «поль скарлетт» с красными цветами, липы, плакучие ивы. Остальные 26 деревьев подрядчик высадит до 1 апреля. Дятлова добавила, что в прошлом году на участке впервые провели обработку от клещей.