Переходной экзамен по казахскому языку введут в школах Казахстана

«Он (экзамен — КазТАГ) нацелен на мотивацию детей и педагогов максимально добиваться качества преподавания данного предмета. Первый год внедряем, сейчас идет большая подготовка, мы видим большой интерес у детей и у педагогов. По завершению данных экзаменов мы сможем предоставить информацию. С 5 по 9 классы, 8 класс включительно», — сказал Бейсембаев на брифинге в правительстве во вторник.
Как пояснил министр, от общества поступает много вопросов по качеству преподавания казахского языка.
«Он преподается 11 лет, но результатов нет. Поэтому сейчас министерство просвещения принимает ряд мер, одна из них — это как раз переходные экзамены по казахскому языку», — пояснил глава минпросвещения.