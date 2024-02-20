Переходной экзамен по казахскому языку введут в школах Казахстана

«Он (экзамен — КазТАГ) нацелен на мотивацию детей и педагогов максимально добиваться качества преподавания данного предмета. Первый год внедряем, сейчас идет большая подготовка, мы видим большой интерес у детей и у педагогов. По завершению данных экзаменов мы сможем предоставить информацию. С 5 по 9 классы, 8 класс включительно», — сказал Бейсембаев на брифинге в правительстве во вторник.