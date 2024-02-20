21 февраля будут тушить гостиницу в центре Воронежа

Воронежцев предупредили об учениях в центре города 21 февраля. В десять часов утра пожарные подразделения будут тренироваться по устранению форс-мажорных ситуаций на здании гостиницы «Руссия», которая расположена на ул. Театральная, 23. Там ожидается скопление пожарных машин.
— Пройдут плановые пожарно-тактические учения. Заранее предупреждаем горожан и просим не переживать, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.
Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что житель воронежского совхоза погиб на пожаре.