Мельников: «мощного» строительства в исторической части Балтийска не будет

Глава администрации сообщил, что застраивать активно центр города (речь идет о практически всем проспекте Ленина), как в других прибрежных городах, не собираются: «Я не против ни Зеленоградска, ни Светлогорска <…> И у нас такая есть зона ГР-1, это зона, историческая здесь застройка. Это практически весь проспект Ленина. Там четыре этажа и не больше, максимум там мансарда пятый этаж. Поэтому ограничена этажность и локальное строительство будет. Есть места в поселке Севастопольском, где можно там с видом на залив обустраивать и пять, и семь, и восемь этажей. А вот здесь, то есть Балтийск, он будет такой аккуратный, камерный, атмосферный город со своей вот той атмосферой, которая сегодня присутствует. Поэтому какого-то мощного строительства… Оно просто запрещено документами терпланирования», — пояснил он.