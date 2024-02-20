Морозы продолжаются: какая погода будет в Казахстане 21 февраля

АЛМАТЫ, 20 фев — Sputnik. Арктический антициклон продолжает удерживать морозную погоду на севере, востоке, юго-востоке и в центре Казахстана. С южным циклоном на западе, северо-западе, юге и юго-востоке страны ожидается выпадение снега, низовая метель; в горных районах — сильный снег, а также постепенное ослабление морозов на юго-востоке республики.
Ожидается понижение температуры воздуха на западе: ночью до 10−25, днем до 5−15 мороза, в северных и центральных регионах страны температурный фон составит ночью 28−38, днем 15−23 мороза, в восточных регионах ночью 32−45, днем 20−32 мороза, на юго-востоке страны постепенное повышение ночью до 15−25, днем до 0−13 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 29−31, днем 16−18 мороза.
Алматы: переменная облачность, ночью небольшой снег, туман. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 6−8 мороза.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 0−2 тепла.