Морозы продолжаются: какая погода будет в Казахстане 21 февраля

АЛМАТЫ, 20 фев — Sputnik. Арктический антициклон продолжает удерживать морозную погоду на севере, востоке, юго-востоке и в центре Казахстана. С южным циклоном на западе, северо-западе, юге и юго-востоке страны ожидается выпадение снега, низовая метель; в горных районах — сильный снег, а также постепенное ослабление морозов на юго-востоке республики.