К 23 февраля в Краснодаре проведут патриотические мероприятия

В городе состоятся возложения цветов к мемориалам и памятникам, концерты, выставки, спортивные турниры, мастер-классы, анонсировали в пресс-службе администрации краевой столицы.



Мероприятия, посвященные 23 февраля, начнут проводить заранее. В среду, 21 февраля, с 13:00 до 15:00 в Выставочном зале Боевой Славы пройдут выставка современного оружия, несколько мастер-классов, интеллектуальный квиз. Также с 21 по 22 февраля в тире «Спортивно-стрелковый клуб 29.12» организуют городские соревнования по стрельбе.



В сам День защитника Отечества пройдут церемонии возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной войны. У Вечного Огня заступит на дежурство почетный караул. Также в пятницу в спорткомплексе «Знаменский» состоится фестиваль единоборств по УБС. Во Дворце спорта «Олимп» с 23 по 24 февраля пройдет городской юношеский турнир по единоборствам.



Различные мероприятия запланированы в парках краевой столицы. Жителей и гостей города ждут концерты, спортивные активности, мастер-классы.



Ранее сообщалось, что 22 февраля в городе перекроют движение по участку улицы Орджоникидзе. Ограничения продлятся с утра до окончания торжественного мероприятия в преддверии праздника.



Вячеслав Рыжков.