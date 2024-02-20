Солнце может стать причиной перебоев в нижегородском телевещании в феврале и марте

Солнечная интерференция будет наблюдаться в Нижегородской области с 21 февраля вплоть до 15 марта, сообщили ИА «Время Н» в Нижегородском филиале РТРС.
Это сезонное явление может привести к кратковременному ослаблению телевизионного сигнала. Длительность помех — от нескольких секунд до десяти минут в сутки.
Непродолжительные помехи возникают из-за воздействия Солнца на работу спутниковой связи, играющей важную роль в процессе организации эфирного вещания. Телевизионный сигнал доставляется до наземных радиотелевизионных станций через спутники связи, висящие на геостационарных орбитах, расположенных в экваториальной зоне.
«Весной, когда Солнце смещается из Южного полушария в Северное, на несколько минут в сутки оно оказывается ровно позади спутника — на одной линии с приемной земной станцией. Сигналы спутника связи глушатся более мощным электромагнитным излучением светила. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси космический аппарат уходит из-под “солнечной засветки”», — говорится в сообщении.
Полностью исключить воздействие на телевизионный и радиосигнал невозможно. Поэтому если в период интерференции «картинка» на экране замерзает или рассыпается, лучше перезагрузить телевизор или приставку. Если это не помогло, то следует запустить в меню автопоиск каналов — это позволит восстановить прием.