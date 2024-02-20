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Тепло без перебоев. В Ташкенте установили генераторы в местах повышенного риска отключения электроэнергии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Компания Veolia Energy в Ташкенте в местах с высоким риском отключения электроэнергии разместила генераторы, которые обеспечивают бесперебойную подачу горячей воды и отопления в дома жителей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Мобильные генераторы для энергоснабжения локальных котельных и насосных станций установлены в 42 локациях города с высоким риском отключения электроэнергии. Они обеспечивают бесперебойное функционирование котельного оборудования, вырабатывающего тепловую энергию — горячую воду и отопление..

В некоторых местах генераторы уже показали свою работу при отключениях электричества:.

19 февраля — для школы № 216 в Яшнабадском районе, а также детского сада № 17, поликлиники № 8 и школы № 197 в Учтепинском районе.

20 февраля — для локальной котельной «Фаргона йули» в Яшнабадском районе.

В резерве компании есть еще 4 генератора мощностью до 150 кВт, которые готовы к оперативной установке в остальных локальных котельных при отключении электричества.