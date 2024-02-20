Врач назвал самые вредные продукты для почек

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Врач-нефролог Михаил Елисеев рассказал о наиболее вредных для почек продуктах, пишет RT со ссылкой на Газету.ru.
Он назвал десять продуктов, употребление которых следует ограничить в своем рационе.
Прежде всего, на здоровье почек могут негативно сказаться соленья, фастфуд и полуфабрикаты. При избыточном потреблении соли почкам приходится усиленно работать, чтобы избавиться от ее излишка в организме. Это может стать причиной отеков и повышенного артериального давления.
Еще одним вредным продуктом для почек является алкоголь. Он заставляет мочевыделительную систему бороться с токсинами, что в конечном итоге может привести к развитию хронической почечной недостаточности.
Кроме того, избыточное употребление мяса также может негативно сказаться на состоянии почек. Диета, богатая животными белками, способствует образованию камней.
Елисеев также коснулся молочных продуктов. С одной стороны, они являются источником кальция. Но если есть большое их количество, то может возникнуть мочекаменная болезнь.
С осторожностью следует употреблять различные виды масел, поскольку это отразиться на работе сердечно-сосудистой системы и привести к проблемам с почками.
Любимые многими бананы и авокадо также могут быть опасными из-за высокого содержания калия в них. Избыток калия сложно выводится из организма, из-за этого могут быть проблемы с почками и сердцем, а также возникать мышечные спазмы.