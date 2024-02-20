Казахстан отменил туристский сбор с граждан стран ЕАЭС

20 февраля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Казахстан отменил взимание туристского сбора с граждан стран Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.



Коллегия ЕЭК 20 февраля рассмотрела вопрос об устранении препятствия с признаками барьера, касающегося требования по взиманию туристского сбора в Казахстане. «С 1 августа 2023 года в Республике Казахстан были установлены требования по взиманию туристского сбора с иностранцев, в том числе граждан государств Евразийского экономического союза, — напомнили в пресс-службе. — Комиссия в рамках рассмотрения вопроса в соответствии с методологией квалификации препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза пришла к заключению о наличии в этих требованиях препятствия с признаками барьера. Благодаря оперативной работе уполномоченных органов Республики Казахстан в приказ министра культуры и спорта Казахстана внесены изменения, согласно которым с граждан государств ЕАЭС туристский взнос не взимается».



«Мы можем только приветствовать подобные решения государств — членов союза, поскольку они способствуют дальнейшему развитию и функционированию внутренних рынков ЕАЭС. Данный пример является хорошим подтверждением эффективности медиативных процедур, активно применяемых в нашей работе», — прокомментировал решение член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян.