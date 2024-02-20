Правительство РФ увеличило территории порта Тамань

Границы порта Тамань были расширены. О решении присоединить к объекту инфраструктуры дополнительные земли сообщили в Правительстве РФ. Данные территории будут отданы под перевалочный комплекс аммиака и удобрений.
Его ежегодные мощности составят 5 миллионов тонн в год. Стоимость реализации проекта составит 60 миллиардов рублей. На территории комплекса будут расположены склады аммиака и карбамида, технологические эстакады аммиакопроводов, гидротехнические сооружения и другие инфраструктурные объекты. После возведения первой очереди комплекса объем ежегодно поставляемого аммиака составит до 2 миллионов тонн.
Вторая очередь — до 3,5 миллиона тонн аммиака и 1,5 миллиона тонн карбамида. Запуск предприятия запланирован на 2025 год. Оно будет работать без выбросов в атмосферу, с минимизацией воздействия на окружающую среду, передает РБК.