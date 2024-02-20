Изменятся ли цены на еду и напитки в новом аэропорту Алматы

Глава воздушной гавани сообщил, что в соответствии с казахстанским законодательством аэропорт является стратегическим объектом и каждый квадратный метр коммерческой площади аэропорт находится под антимонопольным регулированием.
— Поэтому мы объявим тендер, и победители сами установят цены. Мы бы сами тоже хотели провести свое антимонопольное регулирование, так как мы тоже хотим, чтобы наши пассажиры получили доступ к основным продуктам в зависимости от их бюджета. То есть, мы хотим, чтобы пассажиры имели возможность купить напитки, еду по доступным ценам. Мы будем смотреть, чтобы цены не были высокими. Да, там могут быть и более дорогие рестораны, но это будет по выбору, — заявил он.
Руководство аэропорта также планирует объявить о проведении тендеров на открытие duty-free и аптек.
— Я не думаю, что цены здесь резко возрастут. Рынок будет регулировать цены, но в целом, мы не ожидаем резкого повышения цен, — добавил Альп Эр Тунга Эрсой.
Он заявил, что компания будет контролировать качество сервисов и предоставляемых услуг на территории аэропорта и реагировать на жалобы пассажиров.
Ранее сообщалось, что новый международный пассажирский терминал аэропорта Алматы готов на 87%. Его запуск ожидается в июне этого года. На его строительство потратили более 200 млн долларов.