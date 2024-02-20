Изменятся ли цены на еду и напитки в новом аэропорту Алматы

— Поэтому мы объявим тендер, и победители сами установят цены. Мы бы сами тоже хотели провести свое антимонопольное регулирование, так как мы тоже хотим, чтобы наши пассажиры получили доступ к основным продуктам в зависимости от их бюджета. То есть, мы хотим, чтобы пассажиры имели возможность купить напитки, еду по доступным ценам. Мы будем смотреть, чтобы цены не были высокими. Да, там могут быть и более дорогие рестораны, но это будет по выбору, — заявил он.