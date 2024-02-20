Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре и крае в праздничный день, 23 февраля

Скорость ветра можно вполне назвать умеренной — 3−8 м/с. Ночью и утром будет наблюдаться туман. Что касается Краснодарского региона, то максимально холодная ночь ожидается по востоку, а также в горных районах. Там до 7 мороза. На Черноморском побережье от +3 до −2°С в ночные часы, а днем потеплеет до +11°С. 22 февраля, по данным метеорологов, существенных изменений в погоде не ожидается, но уже 23 числа по краю — незначительное потепление.