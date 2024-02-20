Детские выборы устроят в Гродно в единый день голосования

ГРОДНО, 20 фев — Sputnik, Инна Гришук. Необычные выборы, главными избирателями на которых будут не взрослые, а дети, пройдут на одном из избирательных участков Гродно в единый день голосования 25 февраля.
Как рассказала Sputnik председатель избирательного участка № 68 в Гродно Светлана Сергейко, детские выборы будут проходить 25 февраля с 10:30 до 12:00. Они станут изюминкой конкурсной программы в единый день голосования.
Участвовать в детских выборах сможет каждый желающий. Ребятам предложат определить, какое из предприятий Октябрьского района Гродно выпускает лучшую продукцию для детей. В списке кандидатов, за которых предстоит голосовать малышам — компания АВС, Гродненский консервный завод и СП «Белкондитер».
По задумке, на продукцию победителя детских выборов нанесут особый знак качества. Изображение, которое планируют нанести на товар-победитель, нарисуют сами дети — в течение недели на избирательном участке будет проходить конкурс детского рисунка.
Детские выборы на избирательном участке № 68 в Гродно уже проводились в прошлые годы. Главная цель такого мероприятия — познакомить детей с правилами избирательной кампании и донести до них то, что их голоса могут влиять на жизнь в городе.
Например, в прошлый раз детям предлагали выбрать дерево, которое нужно чаще высаживать на улицах города. Результаты детского голосования передали организациям, которые занимаются озеленением городских территорий.
А в 2019 году юные гродненцы выбирали идеальный фрукт для детского питания.