Казахстанские киношники не думают о прокате, потому что гонорары уже получили — Минкульт

АЛМАТЫ, 20 фев — Sputnik. В министерстве культуры заявили, что ряд представителей казахстанского кинематографа «зачастую не заинтересованы в производстве качественного продукта и его продвижении», поскольку уже получили из госбюджета свои гонорары.
«Как показывает практика, режиссеры стараются снимать картины для участия в фестивалях, конкурсах, производить авторские фильмы, то есть они ставят в приоритет свои личные творческие амбиции, забывая о запросах широкой зрительской аудитории», — говорится в опубликованном пресс-службой ведомства сообщении.
Отмечается, что уже пять лет работает Центр поддержки национального кино, который за это время профинансировал 103 проекта, из которых уже сняли 98 фильмов различных жанров на сумму 19 млрд тенге. В кинотеатры, телевизионный и онлайн прокат выпущено 23 картины (художественные фильмы — 20, документальные фильмы — 3). 27 фильмов, снятых до 2023 года включительно, выйдут в прокат в 2024 году. Однако кассовые сборы от уже вышедших фильмов составили всего 1,5 млрд тенге.
«Причиной того, что казахстанский зритель до сих пор не увидел некоторые картины, является незаинтересованность производителей и авторов в прокате, так как в период реализации проектов они уже гарантированно получили свои гонорары», — утверждают в Минкульте.
В ведомстве привели несколько примеров:
ТОО «Турсуновфильм» с 2019 по 2021 гг. получило 500 млн тенге на производство полнометражного художественного фильма «Бесмойнак», но картина в прокат не вышла.
Проект «Тырналар» получил 422 млн тенге, но в прокат до сих пор не вышел.
На производство фильма «Хирург» было выделено 239 млн тенге, кассовые сборы в кинотеатрах составили всего 1,1 млн тенге.
«Частные кинокомпании игнорируют вопрос дальнейшего проката и продвижения своих кинокартин, но продолжают принимать участие в открытых конкурсах Центра кино с другими проектами и претендовать на государственную поддержку», — говорится в сообщении.
Такая же ситуация в мультипликации и анимации, утверждают в ведомстве. Поэтому в министерстве решили пересмотреть условия оказания поддержки кинематографистов.
«Также при конкурсном отборе будут учитываться эффективность авторов фильма и кинокомпании по уже реализованным фильмам», — заявили в Минкульте.
В ведомстве заявили, что предлагаемый механизм сохранит конкурентную среду в индустрии.