Казахстанские киношники не думают о прокате, потому что гонорары уже получили — Минкульт

Отмечается, что уже пять лет работает Центр поддержки национального кино, который за это время профинансировал 103 проекта, из которых уже сняли 98 фильмов различных жанров на сумму 19 млрд тенге. В кинотеатры, телевизионный и онлайн прокат выпущено 23 картины (художественные фильмы — 20, документальные фильмы — 3). 27 фильмов, снятых до 2023 года включительно, выйдут в прокат в 2024 году. Однако кассовые сборы от уже вышедших фильмов составили всего 1,5 млрд тенге.