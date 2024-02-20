Сергей Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

Правительство Москвы приняло решение о продолжении единовременных поощрительных выплат педагогическим работникам за вклад в результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ).
«Продолжим поощрять учителей за успешную подготовку к единому государственном экзамену. Выплату уже получили больше 8,5 тысячи педагогов, чьи ученики показали отличные результаты на ЕГЭ по соответствующему предмету», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Поощрительная выплата будет производиться ежегодно до 31 августа в размере и порядке, установленном Департаментом образования и науки города Москвы, в трех номинациях:
— «За положительную динамику» — для двух предметов: русского языка и математики (базовый уровень). Учитывается положительная динамика результатов выпускников 11-го класса по сравнению с их результатами основного государственного экзамена (ОГЭ) по окончании девятого класса по соответствующему предмету;
— «За высокие результаты» — для предметов, которые для сдачи ЕГЭ выбирает сам школьник. Учитывается достижение выпускниками 11-го класса высоких результатов в текущем учебном году;
— «За образовательный прорыв» — для предметов по выбору. Учитывается значительное улучшение результатов выпускников 11-го класса за время учебы в старшей школе.
Впервые такая выплата была осуществлена по итогам 2022/2023 учебного года. Поощрение получили более 8,5 тысячи педагогов, преподававших в 11-х классах, чьи выпускники успешно сдали ЕГЭ по соответствующему предмету.
В 2022/2023 учебном году более 37 процентов от общего числа выпускников набрали 220 и более баллов по трем предметам ЕГЭ, то есть сдали экзамены на отлично.