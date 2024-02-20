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Мороз до −63° в ВКО: в «Казгидромете» прокомментировали ситуацию

Столбики термометров опустились до минус 63 градусов в Восточно-Казахстанской области, в РГП «Казгидромет» прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.
Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 49% 769 мм рт. ст. +9°
Источник: Екатерина Романова

Как соощила Zakon.kz пресс-секретарь «Казгидромета», бытовой градусник — это не профессиональный прибор, и он дает погрешности, если расположен в тени или рядом есть лед.

«Официально самую низкую температуру сегодня по Казахстану мы зафиксировали на метеостанции Зыряновск. Минимальная температура воздуха была 47,3 мороза», — рассказала она.

Ранее жители Восточно-Казахстанской области распространяли фотографии, где их термометры показывают температуру ниже нижнего предела. К примеру, в селе Парыгино района Алтай столбик термометра упал ниже −60 градусов.