Для настоящих защитников: идеи подарков на 23 февраля

День защитника Отечества уже давно перестал считаться исключительно профессиональным праздником, сегодня с ним принято поздравлять всех мужчин — вне зависимости от того, служили ли они в армии. В этот день каждая женщина стремится уделить внимание своим защитникам: дедушке, отцу, брату, сыну или возлюбленному.
Но важно помнить, что в преддверии «мужского» праздника в голове каждого пульсирует одна навязчивая мысль: «только не носки». Чтобы не расстраивать сильную половину и не приступать к засолке избитого элемента гардероба, стоит основательно подойти к выбору презента.
Необычные варианты подарков для каждого мужчины ко Дню защитника Отечества ищите в подборке Sputnik.
Меломану.
Если мужчина ни дня не может прожить без музыки и мысленно (и не только!) подбирает саундтрек ко всем своим действиям — он точно обрадуется музыкальной колонке или беспроводным наушникам. А если хотите проявить оригинальность, то купите пластинку любимой группы или исполнителя.
Путешественнику.
Любители путешествий точно оценят туристическое обмундирование вроде карманной грелки, рюкзака или же компаса. Если все перечисленное уже есть в коллекции, подарите ему настенную карту путешественника, где вы сможете вместе отмечать «завоеванные» земли.
Кулинару.
Мужчина кулинар — счастье в семье. И даже если его блюда пока не отличаются изысканностью, не унывайте и подарите ему кулинарную книгу. Возможно скоро он поразит вас потрясающим чизкейком или невероятной лазаньей.
Интеллектуалу.
Лучший подарок — это книга. Выбирайте по интересам или отталкивайтесь от списка, который он давно составил для себя. Если же хотите разнообразить досуг — порадуйте мужчину билетом в кино, театр или на модную выставку.
Спортсмену.
Абонемент в любимый спортзал, фитнес-браслет, коробка протеиновых «вкусностей», желанные кроссовки — все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей.
Трудоголику.
Вся сложность такого мужчины заключается в нехватке времени и принципиальной ответственности. Подарите ему ежедневник (чтобы не забывал о важных датах), термокружку для «живительного» кофе или коробку с энергетиками. Абонемент на массаж — вариант для смелых, но не факт что он сможет до него дойти.
Большому ребенку.
Абонемент в аквапарк или на батуты, набор лего или радиоуправляемая машинка, а вот там еще комиксы и «обожемамочки» железная дорога. И не смейтесь, в каждом мужчине живет большой ребенок. Так почему бы не стать той самой волшебницей и не исполнить его детскую мечту?
Геймеру.
Игровая приставка, мышка или огромные «уши» — вот что порадует настоящего геймера. И даже если после этого вы «потеряете» его на пару дней — он точно останется доволен. Еще один вариант недорогого и полезного подарка — внешний аккумулятор, он же power bank.
Эстету.
Если мужчина тщательно следит за своей внешностью, то он точно придет в восторг от нового парфюма, стильного шарфа или триммера последней модели. Остается только вспомнить, на чем он заострял внимание во время совместных походов по магазинам.
Романтику.
Ну тут все очень просто! Такие мужчины — самый бюджетный вариант. Красивый ужин, открытка своими руками или серенада под его окном точно растрогают и умилят романтика. Главное — от чистого сердца.