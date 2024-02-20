Для настоящих защитников: идеи подарков на 23 февраля

Абонемент в аквапарк или на батуты, набор лего или радиоуправляемая машинка, а вот там еще комиксы и «обожемамочки» железная дорога. И не смейтесь, в каждом мужчине живет большой ребенок. Так почему бы не стать той самой волшебницей и не исполнить его детскую мечту?