Минск с 2025 года полностью перейдет на артезианскую воду

Артезианская вода в краны жителей Московского и Фрунзенского районов будет поступать с водозаборов «Островы», «Вицковщина» и «Фелицианово». Чтобы это стало возможным, необходимо пробурить дополнительные скважины и перебурить часть существующих. Суммарно речь идет о почти 90 скважинах глубиной от 80 до 315 метров, пишет «Минск-Новости».
«Можно с уверенностью сказать, что в первом полугодии текущего года строительно-монтажные работы будут завершены, после чего начнется пусконаладка оборудования для приведения его к требуемым параметрам. Планируем, что в конце текущего — начале следующего года вся водопроводная вода в Минске будет из подземных источников», — сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, под чьим руководством проходило сегодняшнее выездное заседание.
Также Владимир Кухарев отметил, что, поскольку объем работ предстоит большой, нужно наладить подачу в Минск дополнительно 130 тысяч куб. м воды в сутки. Перевод на артезианское водоснабжение пройдет в несколько этапов.
С водозаборов воду будут поставлять в город примерно 90 км магистральных трубопроводов, которые прокладывают по территориям Пуховичского, Дзержинского и Минского районов, а также вдоль МКАД.