Минск с 2025 года полностью перейдет на артезианскую воду

«Можно с уверенностью сказать, что в первом полугодии текущего года строительно-монтажные работы будут завершены, после чего начнется пусконаладка оборудования для приведения его к требуемым параметрам. Планируем, что в конце текущего — начале следующего года вся водопроводная вода в Минске будет из подземных источников», — сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, под чьим руководством проходило сегодняшнее выездное заседание.