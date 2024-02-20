В Молдове опять установили охранные зоны: Раньше из-за смертельной болезни кабанов, а теперь из-за высокопатогенного птичьего гриппа

Национальное агентство по продовольственной безопасности сообщило, что на территории Молдовы с 9 по 16 февраля зарегистрировано четыре вспышки высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1).
Речь идет о вспышке в селе Бурлаку Кагульского района, охватившей более 18 хозяйств, в результате чего было забито около 490 птиц.
«В Резинском районе выявлено три вспышки: две в населенных пунктах Сахарна и Сахарна Ноуэ и одна в селе Бучушка», — сообщили в Агентстве по продовольственной безопасности.
В этих условиях в срочном порядке была созвана чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия, которая утвердила План мероприятий по борьбе и ликвидации вспышки птичьего гриппа. В результате установлены охранные зоны протяженностью 3 км и зоны наблюдения протяженностью 10 км.