В Молдове опять установили охранные зоны: Раньше из-за смертельной болезни кабанов, а теперь из-за высокопатогенного птичьего гриппа

В этих условиях в срочном порядке была созвана чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия, которая утвердила План мероприятий по борьбе и ликвидации вспышки птичьего гриппа. В результате установлены охранные зоны протяженностью 3 км и зоны наблюдения протяженностью 10 км.