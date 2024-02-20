Какой сегодня праздник: 21 февраля

Что интересного произошло 21 февраля?
Сегодня свой профессиональный праздник, Международный день экскурсовода, отмечают все экскурсоводы и гиды мира. Этот праздник отмечается ежегодно по инициативе Международной федерации ассоциаций экскурсоводов. В 1990 году Титина Лоизидес (президент WFTGA) была одним из организаторов первого Международного дня экскурсовода. В праздновании принимали участие 15 стран. За 20 с лишним лет в праздновании принимают участие все больше стран.
В Беларуси сегодня отмечается профессиональный праздник — День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы. Это одна из старейших служб страны, занимающейся картографией и геодезией. Белорусы занимались измерением земли и составлением карт еще в XIV веке — первые документальные свидетельства о государственных земельных актах относятся к 1398 году. Современная история землеустроительной и картографо-геодезической службы Беларуси начинается в 1997 году — именно тогда эти две службы воссоединились после 200-летнего перерыва. Этот год также ознаменовался созданием государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь.
А еще сегодня День родного языка. Язык — это самый сильный инструмент сохранения и развития народного наследия. Международный день родного языка отмечается во всем мире 21 февраля каждый год с 2000 года. Этот праздник был провозглашен 17 ноября 1999 года Генеральной конференцией ЮНЕСКО. Отмечается День родного языка во всем мире с целью содействия культурному и языковому разнообразию и многоязычию. 2008 год Генеральной Ассамблеей ООН был объявлен Международным годом языков, а 2010 год был провозглашен Международным годом сближения культур примерно 6 тысяч языков в мире.
А еще сегодня День наблюдения за полетом бумеранга. Бумеранг — разновидность деревянной метательной палицы, в прошлом боевое и охотничье оружие, широко известное в силу своего свойства возвращаться к месту, с которого был произведен бросок. Каждое наше слово, каждый поступок — тоже своего рода моральный бумеранг. Замечали? Улыбка возвращается нам улыбкой, доброта — добротой, ласковое слово — нежностью.
Исторические события 21 февраля в мире
1804-й — прошли первые успешные испытания паровоза;
1811-й — британский химик Гемфри Дэви рассказал о свойствах хлора — открытого им газа;
1885-й — в Вашингтоне открыт памятник Джорджу Вашингтону;
1995-й — в Эстонии принят закон о языке.
Исторические события 21 февраля в Казахстане.
1992-й — в Алматы состоялось учредительное собрание Казахского детского благотворительного фонда «Бобек»;
2008-й — в Семее открыт уникальный завод по сушке и переработке овощей.
Дни рождения знаменитостей 21 февраля в мире
В 1925 году родился Алексей Парамонов — советский футболист, тренер. Амплуа — нападающий, полузащитник. Заслуженный мастер спорта СССР (1953). Заслуженный тренер РСФСР (1980). Заслуженный работник физической культуры РСФСР (1985). Академик Академии проблем безопасности обороны и правопорядка (2006);
в 1942 году родилась Вера Алентова — актриса театра и кино (фильмы «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «И все-таки я люблю…»);
в 1946 году родился Алан Рикман — английский актер, режиссер (фильмы «Поцелуй Иуды», «Крепкий орешек», «Гарри Поттер»). Он скончался 14 января 2016 года;
в 1979 году родилась Дженнифер Лав Хьюитт — американская актриса и певица (фильмы «Сердцеедки», «Гарфилд»).
Кто родился 21 февраля в Казахстане
В 1984 году родилась Макпал Исабекова — казахстанская эстрадная певица.
День смерти знаменитостей 21 февраля в мире
В 1965 году умер Малколм Икс — американский деятель «черного» движения;
в 1991 году умерла Марго Фонтейн — знаменитая английская балерина;
в 1999 году родился Даниил Нетребин — актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР;
в 2010 году умер Владимир Мотыль — советский и российский режиссер театра и кино, сценарист (фильмы «Женя, Женечка, и “Катюша”, “Белое солнце пустыни” и др.).
Народный праздник 21 февраля
Сегодня православная церковь празднует День Захарии Серповидца — одного из двенадцати ветхозаветных малых пророков. Родившись во время вавилонского плена, он пережил его и по возвращении из плена много содействовал нравственному возрождению народа.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор.