Какой сегодня праздник: 21 февраля

А еще сегодня День родного языка. Язык — это самый сильный инструмент сохранения и развития народного наследия. Международный день родного языка отмечается во всем мире 21 февраля каждый год с 2000 года. Этот праздник был провозглашен 17 ноября 1999 года Генеральной конференцией ЮНЕСКО. Отмечается День родного языка во всем мире с целью содействия культурному и языковому разнообразию и многоязычию. 2008 год Генеральной Ассамблеей ООН был объявлен Международным годом языков, а 2010 год был провозглашен Международным годом сближения культур примерно 6 тысяч языков в мире.