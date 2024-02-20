Весна уже здесь, она вот-вот: Жителей Молдовы ждет солнечный день и до плюс 10 градусов

Уже чувствуется. что весна вот-вот придет, она не за горами. Теперь самое время рассказать о погодке на завтра, 21 февраля.
Ночью синоптики нам прогнозируют всего до одного градуса со знаком «плюс», утром будет около ноля.
Зато днем воздух прогреется до 10 градусов тепла. День нам обещают солнечный (посмотрим, правы ли метеорологи), без осадков.
Вечером ожидается до шести градусов тепла. Скорость ветра в течение дня будет максимум до пяти метров в секунду, а относительная влажность — 70%.
В последующие дни потеплеет, а к выходным ожидается лето — почти 20 градусов выше ноля!