В связи с понижением температуры воздуха в городах Павлодар, Семей, Караганда и Костанай 21 февраля учащиеся 0−11 классов первой смены, а также студенты начальных курсов колледжей (на базе 9 класса) Костаная и Павлодара переходят на дистанционный формат обучения.
В четырех городах РК учащиеся первой смены перейдут на онлайн обучение
В связи с неблагоприятными погодными условиями, 21 февраля учащиеся первой смены ряда городов республики переходят на дистанционное обучение, передает агентство Kazinform.