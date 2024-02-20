На Землю в среду упадет неуправляемый спутник

Ожидается, что спутник при входе в атмосферу развалится на части, большая часть из которых сгорит.
Точное время падения спутника на Землю спрогнозировать сложно из-за меняющейся солнечной активности.
19 февраля космический аппарат был зафиксирован на высоте около 200 километров. Его разрушение должно начаться на высоте 80 километров.
Как утверждают в ЕКА, спутник не представляет опасности для людей. Уцелевшие фрагменты, вероятно, упадут в океан. Ни один из них не будет содержать каких-либо токсичных или радиоактивных веществ.
ERS-2 был запущен в 1995 году. На тот момент он был самым совершенным в Европе аппаратом для зондирования Земли.