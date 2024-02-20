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На Землю в среду упадет неуправляемый спутник

Неуправляемый спутник дистанционного зондирования Земли European Remote Sensing 2 (ERS-2) войдет в плотные слои атмосферы планеты 21 февраля, сообщает Sky News со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА).
Источник: Смартпресс

Ожидается, что спутник при входе в атмосферу развалится на части, большая часть из которых сгорит.

Точное время падения спутника на Землю спрогнозировать сложно из-за меняющейся солнечной активности.

19 февраля космический аппарат был зафиксирован на высоте около 200 километров. Его разрушение должно начаться на высоте 80 километров.

Как утверждают в ЕКА, спутник не представляет опасности для людей. Уцелевшие фрагменты, вероятно, упадут в океан. Ни один из них не будет содержать каких-либо токсичных или радиоактивных веществ.

ERS-2 был запущен в 1995 году. На тот момент он был самым совершенным в Европе аппаратом для зондирования Земли.