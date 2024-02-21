Что можно и нельзя делать в Захарьев день 21 февраля, который называют Серповидец

Православная церковь 21 февраля вспоминает пророка Захария. В народе празднуют Захарьев день, или день Захария Серповидца. Название связано с тем, что святой в одном из откровений увидел свиток, который напоминал серп.
Что нельзя делать 21 февраля
Не рекомендуется на указанный день планировать поход к стоматологам для лечения зубов. Предки верили, что станет только хуже. Запрещено завидовать. Это может спровоцировать мелкие неприятности в жизни. Кроме того, рыбаки не ходили на рыбалку 21 февраля, так как считали день неудачным.
Что можно делать 21 февраля
По традиции, 21 февраля всегда точили ножи. Кроме того, Захарьев день считается довольно удачным для торговли, а особенно для ремесленников. А еще в названный день старались играть свадьбы.
Согласно приметам, мороз говорит про раннюю весну и потепление. Про скорое потепление также указывает валяющаяся в снегу собака и гуси. В том случае, если месяц в форме серпа, то будет богатый урожай.