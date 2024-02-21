Что можно и нельзя делать в Захарьев день 21 февраля, который называют Серповидец

Не рекомендуется на указанный день планировать поход к стоматологам для лечения зубов. Предки верили, что станет только хуже. Запрещено завидовать. Это может спровоцировать мелкие неприятности в жизни. Кроме того, рыбаки не ходили на рыбалку 21 февраля, так как считали день неудачным.