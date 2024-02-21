Специалисты рассказали, сколько хранить квитанции, чеки и упаковку товаров в Беларуси

Чеки из супермаркета или магазина шаговой доступности — это тот документ, который появляется в наших руках с завидным постоянством и тот, с которым большинство из нас расстается прямо в магазине. Бывает, что, принеся домой продукты, мы обнаруживаем, что молоко уже скисло, хотя срок годности его далек до завершения или колбаска «с душком». Хорошо, если чек еще с вами, но даже если чек уже выброшен, то не все потеряно.