Специалисты рассказали, сколько хранить квитанции, чеки и упаковку товаров в Беларуси

Век потребления породил много бумаг, квитанций, чеков, талонов
Чеки из супермаркета, как хранить
Чеки из супермаркета или магазина шаговой доступности — это тот документ, который появляется в наших руках с завидным постоянством и тот, с которым большинство из нас расстается прямо в магазине. Бывает, что, принеся домой продукты, мы обнаруживаем, что молоко уже скисло, хотя срок годности его далек до завершения или колбаска «с душком». Хорошо, если чек еще с вами, но даже если чек уже выброшен, то не все потеряно.
В этом случае вы идете опять в магазин с этим недоброкачественным продуктом в руках, находите администратора и объясняетесь с ним. Как показывает опыт белорусских покупателей, как правило, проблем не возникает, и обменять один недоброкачественный продукт на другой доброкачественный или получить обратно деньги можно и без чека. Но с чеком это сделать все же будет проще, легче и быстрее.
Закон не обязывает покупателя хранить все чеки. Об этом в интервью sb.by напомнила председатель Белорусского общества защиты прав потребителей Анна Суша.
«Если договориться (с сотрудниками супермаркета или магазина у дома — Ред.) не удалось, укажите свои претензии в книге замечаний и предложений — через 15 дней продавец должен дать вам ответ», — отметила специалист.
Чеки на товары, упаковка, как хранить, как долго
Чеки на непродовольственные товары, а это может быть пальто, пара обуви, холодильник или пылесос, сразу выкидывать не рекомендуется.
В течение 14 дней с момента покупки вы вправе возвратить многие качественные товары, которые не были в употреблении, или обменять на аналогичный, но другого размера, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом. Но для этого вам нужен чек, предупреждает «Альфа Банк» на своем сайте.
Если на товар распространяется гарантийный срок, то чек на него лучше сохранить вместе с гарантийным талоном.
Возврат технически сложных и дорогостоящих качественных товаров обратно продавцу по обновленному закону о защите прав потребителей, который вступил в силу в декабре 2018 года, осуществляется в упаковке. Об этом сообщало агентство «Минск-Новости» со ссылкой на начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инну Гаврильчик.
Квитанции об оплате ЖКУ, как хранить
Хранить квитанцию по оплате жилищно-коммунальных услуг годами не имеет смысла, но пару месяцев не помешает. Такой совет читателям портала 1prof.by дали в ЖЭС № 3 Фрунзенского района Минска.
«На сегодняшний день все данные об оплате коммунальных услуг хранятся в электронном виде и систематически резервируются на случай “обвала” системы», — отметили специалисты.
Но этот совет касается только тех, кто оплачивает жировку по старинке через банк и получает подтверждение об оплате в бумажном виде. У тех, кто пользуется системой электронных платежей, необходимости хранить бумажные квитанции нет, потому что ко всем своим чекам они имеет постоянный доступ и при необходимости могут предъявить, подтвердив оплату любой услуги, будь то квартплата, оплата за интернет, телефон
В любом случае надо помнить о сроке исковой давности — а он 3 года с момента возникновения спорной ситуации.
Чек за оплату мобильного телефона, когда нужен
Распечатка электронной версии чека (карт-чека) или выписка по карт-счету понадобится вам, если при пополнении баланса вы по ошибке кинули деньги не на тот номер мобильного. МТС объяснил, что чек понадобится в обязательном порядке, чтобы вернуть деньги после ошибочного платежа через дистанционные банковские сервисы. В заявлении указывают возврат или перенос денег на другой счет.
Квитанции об оплате, как хранить
Каких-либо нормативных документов, определяющих срок хранения квитанции об оплате услуг телефонии и доступа в интернет, нет. Так пояснили специалисты «Белпочты», сообщает портал 1prof.by. Но в тоже время, исходя из практики работы, посоветовали не выбрасывать бумажные квитанции до 25 числа следующего месяца, так как иногда при оплате возникает путаница с номером телефона и деньги уходят на чужой счет.
«Вернуть потраченные средства можно только при наличии платежки, которая и подтвердит ошибку в переводе», — подчеркнули специалисты.
Они также советуют 6 месяцев хранить квитанции на посылки, мелкие пакеты, заказные и ценные письма, чтобы, если отправление не было доставлено адресату, подать заявление на розыск.
Чек на поездку в автобусе, маршрутке, сколько хранить
С чеками на проезд в общественном транспорте большинство белорусов поступает также, как с чеками из супермаркета, а именно выбрасывает в урну сразу же. Это правильно, если поездка прошла успешно, вы целы-здоровы и вещи ваши не выпачкались. Но такой чек очень поможет, если что-то пошло не так.
Сохранить талон на проезд важно с начала и до конца поездки не только, чтобы контролеры не оштрафовали, но и потому, что в Беларуси действует обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.
Так, «Белэксимгарант» на своем сайте дает такую информацию о величине страховой суммы: 500 базовых величин (20 тысяч рублей на 2024 год) за вред, причиненный жизни, здоровью пассажира и 100 базовых величин (4 тысячи рублей) за утрату, недостачу или повреждение багажа.
Размер страхового возмещения за вред, причиненный жизни, здоровью пассажира зависит от тяжести полученных телесных повреждений.
Первые действия потерпевших в случае получения травмы: обязательно поставьте в известность водителя автобуса, троллейбуса или трамвая, что получена травма и необходима медпомощь.
«Гарантией выплаты страховой суммы при несчастном случае в общественном транспорте является проездной билет. И всякий пассажир, который имеет такой билет, автоматически застрахован от несчастного случая в общественном транспорте», отметила юрист Ирина Слепцова на портале prolawyer.by.
sb.by в своем материале привел пример из жизни, когда сохраненный чек за оплату поездки в маршрутке значительно упростил жизнь. Девушка испачкала недешевый пуховик дверью в маршрутном такси. Испачкала так, что вывести пятно не взялась даже химчистка. Компенсировать ущерб от испорченной вещи помогли чек на покупку пуховика и билет на поездку в маршрутке.
Чек из стоматологии, сколько хранить
В чеках из частной стоматологии, например, за поставленную пломбу, как правило указана и гарантия. Она разная, и может достигать 1 года. Такие чеки, в принципе, хранить не обязательно, потому что вся информация зафиксирована в документах клиники.
ВАЖНО ЗНАТЬ
Чеки можно фотографировать и загружать в компьютер или специальное приложение. Тогда они места дома не занимают, но являются хорошей подстраховкой при спорных ситуациях.