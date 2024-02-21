Вечерний @Калининград: амбернедоумение и серость не вечна

Среди многочисленных проектов, задуманных еще во времена оные (в данном случае те, когда городом управлял мэр Александр Ярошук), есть и благоустройство «Шервудского леса», который чиновники почему-то называют Семейным сквером. Концепцию приведения его в порядок разработали еще в 2015 году, и, вероятно, на фоне нынешних суровых времен похоронили бы ее вместе с разными другими, но нет худа без добра. Застройщик соседнего стадиона «Спартак» предлагает благоустроить сквер в неком «партнерстве». О том, что оно будет означать на практике, впрочем, власти предпочли не распространяться. Но называют дату — 2025 год.