Что произошло в Иркутске в ночь на 21 февраля 2024 года: последние новости

В Иркутской области не отступают сильные морозы, об этом рассказала доцент Ирина Латышева, возглавляющая кафедру метеорологии и физики околоземного космического пространства. Первые признаки холодов в Иркутской области появились еще в декабре: в тот период температура в областной столице опускалась ниже средней на три градуса, а иногда даже на целых 17 градусов.