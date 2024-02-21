Что произошло в Иркутске в ночь на 21 февраля 2024 года: последние новости

В соответствии с информацией от Роспотребнадзора Иркутской области, оптимальным периодом для осуществления вакцинации является конец февраля и начало марта, как отмечает пресс-служба организации. По словам представителей ведомства, процедура включает два этапа, между которыми рекомендуется соблюдать минимальный интервал в один месяц.
В Иркутской области не отступают сильные морозы, об этом рассказала доцент Ирина Латышева, возглавляющая кафедру метеорологии и физики околоземного космического пространства. Первые признаки холодов в Иркутской области появились еще в декабре: в тот период температура в областной столице опускалась ниже средней на три градуса, а иногда даже на целых 17 градусов.
В рамках национальной программы «Безопасные качественные дороги» планируется модернизация улицы Горького в Иркутске. Данный участок протяженностью 1,35 км будет полностью отремонтирован от бульвара Гагарина до Пролетарской. Подрядная организация будет выбрана путем проведения открытого конкурса, на данный момент принимаются заявки на участие.