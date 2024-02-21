Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 21 февраля

В Санкт-Петербурге задержали вора-карманника. Рецидивист, у которого больше 10 судимостей, приехал из Хабаровска, но родом он из другой страны. Работал в культурной столице грузчиком, иногда выходя на «вторую подработку», во время которой тащил из карманов людей ценные вещи.