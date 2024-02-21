Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 21 февраля

Коллегия присяжных вынесла вердикт жителю Магаданской области. В августе прошлого года на камеры видеонаблюдения попало жестокое убийство, которое он совершил. Мужчина тащил обмякшее тело приятеля в сторону дома, о потом сильно избил его.
Жители Магадана боятся бродячих собак. Они обивают пороги администрации с просьбами сделать хоть что-то и даже готовы идти на крайние меры. Нападения меж тем продолжаются: на днях общественники Народного фронта получили видео еще одной расправы.
В Санкт-Петербурге задержали вора-карманника. Рецидивист, у которого больше 10 судимостей, приехал из Хабаровска, но родом он из другой страны. Работал в культурной столице грузчиком, иногда выходя на «вторую подработку», во время которой тащил из карманов людей ценные вещи.