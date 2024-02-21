Почти двое суток провели казахстанцы в аэропорту Астаны, ожидая рейс в Дубай (видео)

"На табло показывало, что посадка завершена, на что мы возмущались еще больше — почему официально ничего нет? На сайт заходили Flydubai, там пишут, что посадка завершена. И сейчас официально компания Flydubai говорит о том, что пассажиры отдыхают уже. Мы летели на 5 дней. Из них, получается, уже 3 дня мы потеряли.