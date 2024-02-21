Почти двое суток провели казахстанцы в аэропорту Астаны, ожидая рейс в Дубай (видео)

Сотни казахстанцев почти двое суток не могли вылететь из Астаны в Дубай. По их словам, они должны были отправиться в Эмираты еще 19 февраля в 5 утра, однако рейс перенесли на неопределенное время.
В аэропорту пассажирам предложили адресовать свои вопросы и возмущения к авиакомпании. В свою очередь авиаперевозчик Flydubai пояснил, что рейс перенесен по техническим причинам.
По данным телеканала, на другой борт пересадили только около десяти человек с детьми до 2-х лет. Оставшихся возмущенных пассажиров разместили в гостиницы. Люди заявили, что у многих сгорели путевки и брони в дубайских отелях.
"На табло показывало, что посадка завершена, на что мы возмущались еще больше — почему официально ничего нет? На сайт заходили Flydubai, там пишут, что посадка завершена. И сейчас официально компания Flydubai говорит о том, что пассажиры отдыхают уже. Мы летели на 5 дней. Из них, получается, уже 3 дня мы потеряли.
И кто будет компенсировать, тоже неизвестно. Потому что мы пишем туроператору, туроператор говорит, что отмена была не по нашей вине, а по вине авиакомпании. Авиакомпания говорит: «Пишите тогда в головной офис, обращайтесь к ним, что мы можем сделать?» — возмутилась одна из пассажирок.
Представители Flydubai о возмещении затрат ничего не сказали. Сообщили, что для пассажиров созданы все условия и они могут перебронировать билеты на ближайшие рейсы.
«Рейс Flydubai FZ 1304 из международного аэропорта Нурсултан Назарбаев (NQZ) в международный аэропорт Дубая (DXB) 19 февраля был задержан из-за технической проблемы. Пассажирам предоставлено необходимое жилье и перебронированы (билеты — прим. ред.) на ближайшие доступные рейсы. Приносим извинения за неудобства, причиненные расписанию поездок наших пассажиров», — заявили в пресс-службе авиакомпании.
Ситуацию прокомментировали также в фонде «Туристік қамқор». Эксперты отметили, что авиакомпания по закону все же обязана возместить ущерб пассажирам. Для этого отдыхающие должны подать на авиаперевозчика в суд.
Права и обязанности авиапассажиров в Казахстане
Добавим, что согласно Закону «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации» пассажир имеет право:
- приобрести билет по любому авиамаршруту, открытому для пассажирских перевозок;
- получить место согласно приобретенному билету;
- провозить с собой бесплатно ручную кладь и багаж в пределах установленных норм;
- на услуги, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, при изменении статуса рейса по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна;
- на иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Пассажиры из числа лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения дополнительно имеют право провозить с собой бесплатно в качестве багажа носилки и кресло-коляску, предназначенные для личного пользования.
При этом пассажир обязан:
- соблюдать Правила перевозок пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте и не допускать действий, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна;
- не создавать препятствий при выполнении авиационным персоналом своих служебных обязанностей;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.