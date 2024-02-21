Рассказываем, по каким адресам отключат свет в Иркутске 21 февраля

Жители некоторых домов Иркутска останутся без света в эту среду. У кого-то электричество отключат всего на несколько часов, а у кого-то — на весь рабочий день. В ресурсоснабжающей компании рассказали, в каких районах произойдет отключение света в Иркутске 21 февраля 2024 года.
Отключение света в Иркутске 21 февраля 2024
— Ограничения электроэнергии коснутся Ленинского и Правобережного районов Иркутска. Такие меры вводятся в связи с проведением неотложных работ на электрических сетях, -рассказывают в компании.
Подробнее с адресами отключения света в Иркутске 21 февраля 2024 года года можно ознакомиться в таблицах, представленных ниже.
Кроме того, в компании сообщают, что в работах возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании.