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Рассказываем, по каким адресам отключат свет в Иркутске 21 февраля

Отключение света в Иркутске 21 февраля 2024 года произойдет в двух районах.
Источник: Комсомольская правда

Жители некоторых домов Иркутска останутся без света в эту среду. У кого-то электричество отключат всего на несколько часов, а у кого-то — на весь рабочий день. В ресурсоснабжающей компании рассказали, в каких районах произойдет отключение света в Иркутске 21 февраля 2024 года.

Отключение света в Иркутске 21 февраля 2024

— Ограничения электроэнергии коснутся Ленинского и Правобережного районов Иркутска. Такие меры вводятся в связи с проведением неотложных работ на электрических сетях, -рассказывают в компании.

Подробнее с адресами отключения света в Иркутске 21 февраля 2024 года года можно ознакомиться в таблицах, представленных ниже.

Кроме того, в компании сообщают, что в работах возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании.

ЖКХ