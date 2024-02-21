Рассказываем, по каким адресам отключат свет в Иркутске 21 февраля

Жители некоторых домов Иркутска останутся без света в эту среду. У кого-то электричество отключат всего на несколько часов, а у кого-то — на весь рабочий день. В ресурсоснабжающей компании рассказали, в каких районах произойдет отключение света в Иркутске 21 февраля 2024 года.