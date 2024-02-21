«Упал на руль и плакал» — ветерана СВО довели до слез в Приморье

«Мы дали ему свечи, дали печки ему с собой, дали сети, он уходил на своей машине, и когда доехал до заправки, лёг на руль и просто плакал: “Пока мы там были, мы знали, что нам помогают”, — но, говорит, не знали, насколько», — рассказала трогательную историю Елена Деева, куратор волонтерского движения из Хорольского округа.