«Упал на руль и плакал» — ветерана СВО довели до слез в Приморье

«Мы дали ему свечи, дали печки ему с собой, дали сети, он уходил на своей машине, и когда доехал до заправки, лёг на руль и просто плакал: “Пока мы там были, мы знали, что нам помогают”, — но, говорит, не знали, насколько», — рассказала трогательную историю Елена Деева, куратор волонтерского движения из Хорольского округа.
Волонтеры объединились со всего округа. И разделили между собой обязанности. Одни, например, делают окопные свечи — не просто делают, а модернизируют и изобретают свои варианты.
Волонтеры также собирают письма и подарки для бойцов. И регулярно отвозят их на передовую, пишет «Вести: Приморье».
Рекомендуем также прочитать другую трогательную историю про ветерана СВО. Молодой человек, когда отправился на передовую, получил письмо от неизвестной женщины: их часто кладут в коробки с посылками. Это оказалось особенным: там были молитвы и пожелания удачи. Парень со слезами на глазах признался, что верит — эти молитвы помогли ему выжить. Найти автора письма ему помогала вся Россия.