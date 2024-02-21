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«Упал на руль и плакал» — ветерана СВО довели до слез в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля, ФедералПресс. Вернувшийся из зоны специальной военной операции в отпуск приморец растрогался, когда своими глазами увидел, кто помогает фронту. Не смог сдержать эмоций и расплакался.
Источник: AP 2023

«Мы дали ему свечи, дали печки ему с собой, дали сети, он уходил на своей машине, и когда доехал до заправки, лёг на руль и просто плакал: “Пока мы там были, мы знали, что нам помогают”, — но, говорит, не знали, насколько», — рассказала трогательную историю Елена Деева, куратор волонтерского движения из Хорольского округа.

Волонтеры объединились со всего округа. И разделили между собой обязанности. Одни, например, делают окопные свечи — не просто делают, а модернизируют и изобретают свои варианты.

Другие сделали печки — чтобы не коптили, но тепло давали. На передовой очень нужная вещь.

Волонтеры также собирают письма и подарки для бойцов. И регулярно отвозят их на передовую, пишет «Вести: Приморье».

Рекомендуем также прочитать другую трогательную историю про ветерана СВО. Молодой человек, когда отправился на передовую, получил письмо от неизвестной женщины: их часто кладут в коробки с посылками. Это оказалось особенным: там были молитвы и пожелания удачи. Парень со слезами на глазах признался, что верит — эти молитвы помогли ему выжить. Найти автора письма ему помогала вся Россия.