Казахстанец вырастил 30 тысяч тюльпанов к 8 марта

Житель Сарканского района Бауыржан Булегенов — промышленный альпинист, в свободное от основной работы время он решил заняться товарным выращиванием тюльпанов прямо у себя в огороде. Выращивает тюльпаны впервые, в дело он вложил около шести миллионов тенге.
«Я подумал, зачем тюльпаны завозить издалека, ведь они и у нас могут отлично расти. При этом транспортировка значительно сказывается как на цене, так и на качестве этого нежного цветка», — отмечает начинающий цветовод.
Бауыржан рассказывает, что на территории своего огорода построил теплицу (общая площадь — 110 квадратных метров), закупил луковицы голландских тюльпанов..
«Посадил около 30 тысяч луковиц 14 разных сортов. 4−5 из них — ранние сорта, которые сейчас уже обильно цветут. Бутоны, цветы помещаю на хранение, как положено по технологическому стандарту. (…) В целом культивирование цветов, тем более в тепличных условиях, требует особых усилий и ухода. Кроме соблюдения температурного режима, важен уровень влажности и много других нюансов. Все эти особенности цветочного дела я постепенно освоил, теперь мне важно налаживать деловые контакты для реализации продукции», — говорит предприниматель.
Бауыржану помогает супруга Рания. Если дело пойдёт, то в следующем году он намерен увеличить площадь посадки тюльпанов.