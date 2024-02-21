Казахстанец вырастил 30 тысяч тюльпанов к 8 марта

«Посадил около 30 тысяч луковиц 14 разных сортов. 4−5 из них — ранние сорта, которые сейчас уже обильно цветут. Бутоны, цветы помещаю на хранение, как положено по технологическому стандарту. (…) В целом культивирование цветов, тем более в тепличных условиях, требует особых усилий и ухода. Кроме соблюдения температурного режима, важен уровень влажности и много других нюансов. Все эти особенности цветочного дела я постепенно освоил, теперь мне важно налаживать деловые контакты для реализации продукции», — говорит предприниматель.