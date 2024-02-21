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Морозы до 30 градусов и снегопад ожидаются в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 21 февраля. Жителям столицы вновь обещают 30-градусные морозы. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 75% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы ожидается снегопад. Температура днем поднимется до −4 градусов, а ночью — опустится до −19 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

В Астане, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Днем воздух прогреется до −17 градусов, ночью температура снизится до −30 градусов. Скорость ветра — 4,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, а ночью — опустятся до −10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, в Казахстане с 20 по 22 февраля ожидается понижение температуры до −45 градусов.