Ученые раскрыли секрет красного льда у берегов Приморья

«Почти ежегодно, как правило, в период таяния льда, мы регистрируем случаи окрашивания льдов в коричневый или зеленый цвета. Однако, во всех случаях ранее это были микроводоросли: примнезиевые (Pseudohaptolina), зеленые (Chlamidomonas), динофлагелляты (Noctiluca) и другие. Интересен факт, что окрашивание льда в красный цвет в этот раз обусловлено зоопланктоном, в то время как микроводоросли полностью отсутствовали в подледном слое воды и в самом льду. Обнаруженные виды копепод составляют основу численности зоопланктона залива в зимний период и являются типичными обитателями его открытых глубоководных участков», — рассказали специалисты ННЦМБ ДВО РАН.