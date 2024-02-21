Ученые раскрыли секрет красного льда у берегов Приморья

Красочный природный феномен замечен у берегов Приморья — так называемый «кровавый снег». Специалисты Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН раскрыли тайну явления и рассказали, что за этим стоит, сообщает ИА PrimaMedia.
Эксперты проводят мониторинг в районе Морской биологической станции «Восток», которая расположилась в заливе Петра Великого. И снова в центре внимания ученых «цветной» лед. Для Приморья, кстати, такое явление, когда лед приобретает оттенок, совсем не редкость. Но далеко не все местные жители знают, с чем же это, все-таки, связано.
«Почти ежегодно, как правило, в период таяния льда, мы регистрируем случаи окрашивания льдов в коричневый или зеленый цвета. Однако, во всех случаях ранее это были микроводоросли: примнезиевые (Pseudohaptolina), зеленые (Chlamidomonas), динофлагелляты (Noctiluca) и другие. Интересен факт, что окрашивание льда в красный цвет в этот раз обусловлено зоопланктоном, в то время как микроводоросли полностью отсутствовали в подледном слое воды и в самом льду. Обнаруженные виды копепод составляют основу численности зоопланктона залива в зимний период и являются типичными обитателями его открытых глубоководных участков», — рассказали специалисты ННЦМБ ДВО РАН.
Сотрудники научного центра — Николай Кашенко, руководитель ЦКП «Морской биобанк» Татьяна Морозова и Валентина Касьян — запечатлели на снимке столь удивительное природное явление.
«Призываем всех неравнодушных к природе, сообщать нам о фактах цветения воды или льда, что поможет составить более полную картину о функционировании морских систем», — обратились к приморцам эксперты.