Бороться с гололёдом на красноярских тротуарах будет новая техника (видео)

Ранее таких машин в городе не было. Они позволяют не только сдвигать снег отвалом, но и автоматически подсыпают пешеходные дорожки песком, рассказали в мэрии.
Главное преимущество новой техники — возможность обработки большой площади тротуаров за короткое время. Также с ее помощью можно подсыпать остановки и проезжую часть улиц с неинтенсивным движением.
20 февраля первый прицеп вышел на уборку в ночную смену.
«У уже имеющейся техники бункер для противогололёдных материалов рассчитан на полкуба, а эти прицепы вмещают 2,5 кубического метра. Машины способны обрабатывать тротуар на ширину от 2 до 8 метров. Например, с их помощью можно обработать всю сторону проспекта Мира за один раз без дозаправки песком», — рассказал и.о. гендиректора «САТП» Антон Старовойтов.
До конца текущей недели в город привезут еще два таких прицепа. После приёмки их сразу запустят в работу.
В администрации города напомнили, что параллельно в Красноярске лёд с тротуаров удаляется вручную. Так, за 19 февраля было очищено 25 участков общей площадью более 875 тысяч квадратных метров, 20 февраля в дневную смену вышло около 400 дорожных рабочих.