Бороться с гололёдом на красноярских тротуарах будет новая техника (видео)

«У уже имеющейся техники бункер для противогололёдных материалов рассчитан на полкуба, а эти прицепы вмещают 2,5 кубического метра. Машины способны обрабатывать тротуар на ширину от 2 до 8 метров. Например, с их помощью можно обработать всю сторону проспекта Мира за один раз без дозаправки песком», — рассказал и.о. гендиректора «САТП» Антон Старовойтов.