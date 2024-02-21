Хабаровчане смогут запретить самим себе брать кредиты

Государственная дума России приняла закон о самозапрете на кредиты. Теперь люди могут добровольно отказаться от займа, и сделать это можно будет с 1 марта 2025 года — в эту дату закон вступит в силу.
Банк России рассказал жителям Хабаровского края, как будет работать механизм. Обезопасить себя от мошенников сможет любой человек. Чтобы запрет начал работать, его нужно будет установить в своей кредитной истории. Сделать это можно традиционно в МФЦ или на «Госуслугах». Все бесплатно и не ограничено по числу обращений.
А когда кредит действительно понадобится, запрет можно будет снять. Разрешение начнет действовать через день. Специалисты считают, что такой период даст людям возможность принять взвешенное решение о необходимости займа.
Банки и микрофинансовые организации же, в свою очередь, должны будут проверять данные о самозапрете. Если он установлен, человек получит отказ. Если же договор все же заключат, то кредитор не вправе требовать от клиента исполнения обязательств по нему.