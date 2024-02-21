Хабаровчане смогут запретить самим себе брать кредиты

Банк России рассказал жителям Хабаровского края, как будет работать механизм. Обезопасить себя от мошенников сможет любой человек. Чтобы запрет начал работать, его нужно будет установить в своей кредитной истории. Сделать это можно традиционно в МФЦ или на «Госуслугах». Все бесплатно и не ограничено по числу обращений.