Последний домашний матч ХК «Сибирь» завершился сухой победой со счетом 3:0

Во вторник, 20 февраля, в Новосибирске прошел заключительный домашний матч между «Сибирью» и «Ладой» из Тольятти. Сибиряки всухую выиграли у соперников со счетом 3:0.
Шайбы забросили Артем Михеев на 11-й минуте, Георгий Белоусов на 15-й минуте и Владимир Бутузов на 24-й минуте. Голкипер «Сибири» Антон Красоткин сумер отразить 20 бросков.
Это был последний домашний матч «Сибири» в этом сезоне. ПО его итогам, команда набрала 64 очка в 65 матчах и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Лада» идет на седьмой позиции с 72 очками.
В следующий раз «Сибирь» сыграет на выезде с ЦСКА.
Ранее Сибирь" потеряла шансы на плей-офф КХЛ.