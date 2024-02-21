Последний домашний матч ХК «Сибирь» завершился сухой победой со счетом 3:0

Это был последний домашний матч «Сибири» в этом сезоне. ПО его итогам, команда набрала 64 очка в 65 матчах и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Лада» идет на седьмой позиции с 72 очками.