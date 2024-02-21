Рейтинг худших травмпунктов составили жители Новосибирска в 2ГИС

ТОП-3 самых нелюбимых заведений опубликовало издание «АиФ Новосибирск».
Больше всего горожанам не нравится, что пациентам в этих учреждениях хамят и невнимательно подходят к осмотру травм.
Самую низкую оценку в 1,4 балла и первое место в антирейтинге получил Кабинет неотложной травматологической помощи клиники НИИТО на улице Фрунзе, 91А. Не смотря на то, что услуги здесь платные, качество оставляет желать лучшего. Из 13 отзывов большая часть отрицательные.
2,1 балла новосибирцы поставили травмпункту Ленинского района во 2-м переулке Пархоменко. Свои отзывы о нем оставили 340 пациентов. Некоторые даже называют его «самым проклятым местом на Земле». Врачи отказываются осматривать пациентов, делать рентген и ведут себя по-хамски. Причем отказать в медпомощи здесь могут даже пациентам без сознания и с травмой головы.
Судя по отзывам, пациентам приходится проводить в очередях по 3−5 часов, получая оскорбления от персонала.
На третьем месте в рейтинге худших находится травмпункт Детской городской клинической больницы № 6 на Трикотажной улице, 31. Ему поставили 2,7 балла и 125 оценок.
Горожане жалуются на работу регистратуры и долгое ожидание приема. Причем проблему не решает даже предварительная запись.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что рейтинг худших городских школ опубликовали в Томске.