Рейтинг худших травмпунктов составили жители Новосибирска в 2ГИС

2,1 балла новосибирцы поставили травмпункту Ленинского района во 2-м переулке Пархоменко. Свои отзывы о нем оставили 340 пациентов. Некоторые даже называют его «самым проклятым местом на Земле». Врачи отказываются осматривать пациентов, делать рентген и ведут себя по-хамски. Причем отказать в медпомощи здесь могут даже пациентам без сознания и с травмой головы.