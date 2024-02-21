«Амур» впервые за шесть лет вышел в плей-офф Кубка Гагарина

В Белоруссии накануне состоялся матч Континентальной хоккейной лиги между минским «Динамо» и нижнекамским «Нефтехимиком». Турнирное положение у российского клуба было таково, что если «Нефтехимик» проигрывает «зубрам» в основное время, то «Амур» автоматически попадает в восьмерку плей-офф на востоке, что и произошло — «Динамо» выиграло со счетом 2:1, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Примечательно, что шесть лет назад «тигров» вывел на борьбу за Кубок Гагарина все тот же главный тренер — Андрей Мартемьянов. По ходу сезона у хабаровчан было много проблем, особенно это касалось реализации большинства — «Амур» имел очень плохие показатели в лиге по этому параметру. Но в последние недели «тигры» набрали ход и выиграли семь матчей подряд.
За кубковую восьмерку на финише боролись три команды — новосибирская «Сибирь», «Нефтехимик» и «Амур». Первой сошла с дистанции «Сибирь», а теперь и белорусская команда своей победой подарила путевку «Амуру» на борьбу за главный хоккейный трофей России..
Впереди у хабаровчан еще три игры регулярного чемпионата и шанс побороться за седьмую строчку в восточной конференции, подвинув тольяттинскую «Ладу». Следующий матч «тигры» проведут в Магнитогорске 22 февраля, где их примет «Металлург».