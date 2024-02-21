«Амур» впервые за шесть лет вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Примечательно, что шесть лет назад «тигров» вывел на борьбу за Кубок Гагарина все тот же главный тренер — Андрей Мартемьянов. По ходу сезона у хабаровчан было много проблем, особенно это касалось реализации большинства — «Амур» имел очень плохие показатели в лиге по этому параметру. Но в последние недели «тигры» набрали ход и выиграли семь матчей подряд.